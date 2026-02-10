Сразу три аварии друг за другом произошли на одном участке трассы Астана — Караганда (видео)

В полиции отметили, что несмотря на предупреждения полиции, в условиях неблагоприятной погоды водители продолжают игнорировать ПДД. Накануне, 9 февраля, около 18:30 на автодороге Караганда — Астана, вблизи поселка Осакаровка, произошло три ДТП с участием шести автомобилей. Интервал между авариями составил 150−200 метров.
Как подчеркнули в ДП, превышение скорости и несоблюдение элементарных правил движения стали причинами аварий. К счастью, никто не пострадал в ДТП. Также сообщается, что с 19:00 понедельника движение для грузового и общественного транспорта ограничили на автодороге.