Суд вынес приговор по делу об убийстве школьницы, отданной на растерзание свиньям

По данным следствия, Игорь Зыков в ноябре 2024 года в нетрезвом состоянии после ссоры с хозяином фермы пришел к нему домой с целью мести. Не застав хозяина, он избил его дочь-подростка, украл ее телефон, а после того как она потеряла сознание, оставил раненую девушку в загоне для свиней. Животные отреагировали на кровь и начали поедать жертву. Тело с многочисленными ранами было обнаружено позже.