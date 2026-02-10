Суд вынес приговор по делу об убийстве школьницы, отданной на растерзание свиньям

Суд в Красноярске вынес приговор мужчине, жестоко убившему 17-летнюю школьницу в 2024 году. Его приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила объединенная пресс-служба красноярских судов.
По данным следствия, Игорь Зыков в ноябре 2024 года в нетрезвом состоянии после ссоры с хозяином фермы пришел к нему домой с целью мести. Не застав хозяина, он избил его дочь-подростка, украл ее телефон, а после того как она потеряла сознание, оставил раненую девушку в загоне для свиней. Животные отреагировали на кровь и начали поедать жертву. Тело с многочисленными ранами было обнаружено позже.
Процесс проходил с участием присяжных, которые единогласно признали Зыкова виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд учел их вердикт при вынесении окончательного приговора.
— Сегодня суд огласил приговор. Игорь Зыков признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с ограничением свободы один год 8 месяцев с отбывпнием в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.
25 ноября 2024 года сообщалось, что в Красноярском крае прокуратура организовала проверку после обнаружения искусанной 17-летней девушки в загоне для свиней. 23 ноября девушка пришла кормить скот в хозпостройку во дворе своего дома в селе Ушканка, пока ее родители уехали в Красноярск.