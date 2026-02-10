У жителя города Назарово изъяли незаконное оружие и боеприпасы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили у 64-летнего жителя города мелкокалиберную нарезную винтовку и 45 патронов к ней.
Мужчина пояснил, что все это — наследство, доставшееся от отца. Однако в случае с оружием наследственные права так не работают. Оружие и все, что к нему прилагается, необходимо было сражу же должным образом зарегистрировать.
Уголовное дело заведено по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.