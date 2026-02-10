В Нигерии похитители обратились к врачу, за которого ранее получили выкуп

По данным СМИ, врач Ибрагим Бабатунде опознал в одном из пациентов своего бывшего похитителя. Подозреваемый пришёл в приёмный покой вместе с ребёнком. Доктор не стал привлекать к себе внимание и вернулся в кабинет, после чего связался с полицией. Позднее правоохранители задержали подозреваемых.