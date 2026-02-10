В Нигерии похитители обратились к врачу, за которого ранее получили выкуп

По данным СМИ, врач Ибрагим Бабатунде опознал в одном из пациентов своего бывшего похитителя. Подозреваемый пришёл в приёмный покой вместе с ребёнком. Доктор не стал привлекать к себе внимание и вернулся в кабинет, после чего связался с полицией. Позднее правоохранители задержали подозреваемых.
«Предполагаемые похитители привели своих детей для лечения в ту же больницу, где работает врач. Сейчас подозреваемые находятся под стражей», — говорится в сообщении.
Бабатунде похитили 2 января 2026 года вместе с братом Абу Тахиром. Преступники потребовали выкуп в размере 50 миллионов нигерийских найра. На третий день похищения брата врача убили. Деньги удалось собрать при участии семьи, друзей и благотворительных организаций. Отец мужчин уточнил, что выкуп передали двумя частями.
Сам врач получил огнестрельное ранение ноги, однако смог выжить. Его освободили на тринадцатый день после похищения. После курса лечения он вернулся к работе. Спустя месяц доктор вновь столкнулся с участниками банды. Расследование продолжается.
