Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанин манипулятором украл у предприятия боксы для размещения сотрудников

Он планировал использовать их в личных целях.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске полицейские задержали 24-летнего сотрудника транспортной компании за кражу у предприятия двух боксов для размещения сотрудников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Панельно-каркасные боксы для размещения технологов находились на территории предприятия, которая не была огорожена и не охранялась. Обнаружив пропажу, представитель компании обратился в полицию, оценив ущерб в 250 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого, который рассказал, что по его просьбе знакомый на грузовике с краном-манипулятором забрал блоки и отвез на базу в Индустриальном районе. В дальнейшем хабаровчанин собирался использовать их в личных целях. Блоки вернули владельцу.

— Возбуждено уголовное дело о краже (ч.2 ст. 158 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, мастер шиномонтажа в Хабаровске украл покрышки на 160 тысяч рублей.