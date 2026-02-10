Хабаровчанин манипулятором украл у предприятия боксы для размещения сотрудников

В Хабаровске полицейские задержали 24-летнего сотрудника транспортной компании за кражу у предприятия двух боксов для размещения сотрудников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Панельно-каркасные боксы для размещения технологов находились на территории предприятия, которая не была огорожена и не охранялась. Обнаружив пропажу, представитель компании обратился в полицию, оценив ущерб в 250 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого, который рассказал, что по его просьбе знакомый на грузовике с краном-манипулятором забрал блоки и отвез на базу в Индустриальном районе. В дальнейшем хабаровчанин собирался использовать их в личных целях. Блоки вернули владельцу.
— Возбуждено уголовное дело о краже (ч.2 ст. 158 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, мастер шиномонтажа в Хабаровске украл покрышки на 160 тысяч рублей.