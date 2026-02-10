В Хабаровском крае произошёл сход 25 вагонов: стали известны подробности

В понедельник в Хабаровском крае произошёл сход 25 вагонов, что привело к задержке двух пассажирских поездов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Изначально сообщалось о сходе 10 вагонов на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань, однако позже информация была обновлена. «Допущен сход 25 вагонов, 21 из них — с опрокидыванием», — указано в официальном сообщении прокуратуры.
В результате инцидента два пассажирских поезда, номера которых 351 и 352, были возвращены в Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре. Работы по устранению последствий продолжаются, и власти призывают пассажиров учитывать возможные задержки в движении поездов.
На данный момент причины происшествия устанавливаются, и следственные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента.