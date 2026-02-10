В Хабаровском крае произошёл сход 25 вагонов: стали известны подробности

Изначально сообщалось о сходе 10 вагонов на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань, однако позже информация была обновлена. «Допущен сход 25 вагонов, 21 из них — с опрокидыванием», — указано в официальном сообщении прокуратуры.