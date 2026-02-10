Бастрыкин заинтересовался падением девочки из автобуса в Новосибирске

«В соцмедиа сообщается, что в Новосибирске водитель рейсового автобуса, отъезжая от остановки, не закрыл двери, в связи с чем из салона выпала 12-летняя девочка. Отмечается, что ребёнок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.