Бастрыкин заинтересовался падением девочки из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске расследуют инцидент с 12-летней девочкой, которая выпала из движущегося рейсового автобуса и получила травмы. Ребёнка доставили в больницу. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет РФ.
«В соцмедиа сообщается, что в Новосибирске водитель рейсового автобуса, отъезжая от остановки, не закрыл двери, в связи с чем из салона выпала 12-летняя девочка. Отмечается, что ребёнок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.
Следственные органы СК по Новосибирской области сразу организовали проверку. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Руководителю регионального управления СК Евгению Долгалёву предстоит доложить о ходе и результатах расследования.