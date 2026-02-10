Правоохранители назвали сумму ущерба по делу экс-чиновника Симоненко: названо девятизначное число

В Брянской области расследуют дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений. Фигурантом стал бывший вице-губернатор региона Николай Симоненко. Сумма ущерба по его делу превысила миллиард рублей, пишет ТАСС.
По данным правоохранителей, Николай Симоненко подозревается в злоупотреблении при строительстве фортификаций. Сторона защиты начала работу по обвинению.
«Сумма хищений в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области превысила 1 млрд рублей», — сообщил собеседник агентства.
Николай Симоненко не признал вину по делу о строительстве оборонительных сооружений. Обвинение в его отношении основано на статье 285 Уголовного кодекса РФ.