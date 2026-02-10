В Новосибирске директор оформил займы по чужим данным

Суд признал его виновным по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, использовании компьютерных программ, мошенничестве и незаконном разглашении коммерческой тайны. Ему назначено наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.