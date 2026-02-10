Ричмонд
В Новосибирске директор оформил займы по чужим данным

С февраля по июль 2020 года он используя своё служебное положение, взломал базу данных компании с помощью специализированного программного обеспечения.

Источник: Freepik

В Новосибирске Советский районный суд признал бывшего коммерческого директора компании виновным в киберпреступлениях и назначил ему условное наказание. Об этом сообщили в пресс-службе судебного департамента региона.

С февраля по июль 2020 года он используя своё служебное положение, взломал базу данных компании с помощью специализированного программного обеспечения. Он скопировал персональные данные клиентов и дистанционно оформил от их имени фиктивные договоры займа. В результате действий злоумышленника кредитной организации был причинён ущерб на сумму около 180 тысяч рублей, пострадали 13 клиентов.

Суд признал его виновным по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, использовании компьютерных программ, мошенничестве и незаконном разглашении коммерческой тайны. Ему назначено наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.