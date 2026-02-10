На Сахалине произошли землетрясения магнитудой 4,5 и 3,3

Кроме того, 10 февраля подземные толчки ощутили жители Краснодарского края. На Кубани этой ночью произошло землетрясение магнитудой 4,8. По данным сайта Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения залегал в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской. Очаг зафиксировали на глубине около 10 километров.