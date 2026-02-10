Ричмонд
На Сахалине произошли землетрясения магнитудой 4,5 и 3,3

На Сахалине 10 февраля зафиксировали два землетрясения.

Источник: Комсомольская правда

Сахалин вновь столкнулся с землетрясениями. Подземные толчки зафиксировали 10 февраля. К настоящему моменту зарегистрировано не менее двух землетрясений. Об этом оповестили в пресс-службе сейсмической станции «Южно-Сахалинск», пишет ТАСС.

Максимальная магнитуда землетрясений составила 4,5. Первое из них ощущалось мощностью до четырех баллов. Магнитуду второго землетрясения оценили в 3,3 балла.

Кроме того, 10 февраля подземные толчки ощутили жители Краснодарского края. На Кубани этой ночью произошло землетрясение магнитудой 4,8. По данным сайта Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения залегал в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской. Очаг зафиксировали на глубине около 10 километров.