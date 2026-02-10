Внук казачьего полковника на Кубани заказал избиение сотрудника ФСБ

В Краснодаре правоохранительные органы задержали исполняющего обязанности директора Кубанского казачьего кадетского корпуса. Подозреваемого обвиняют в попытке организовать избиение сотрудника регионального управления ФСБ после служебной проверки. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Фигурантом является внук Ивана Безуглого — казачьего полковника, в честь которого назван учебный корпус. Собеседник агентства сообщил, что подозреваемый был вызван на опрос по фактам возможных коррупционных преступлений, после чего решился на месть.
По данным следствия, он через знакомого пытался найти исполнителя для нападения на сотрудника ФСБ и его руководителя, предложив за это 85 тысяч рублей. При передаче денег он был задержан оперативниками. По версии источника, назначенный на должность недавно, Безуглый не имел опыта работы и авторитета среди казаков, а сам корпус еще не начал функционировать. Он арестован, уголовное дело находится в оперативном сопровождении ФСБ, передает РИА Новости.
