Внук казачьего полковника на Кубани заказал избиение сотрудника ФСБ

По данным следствия, он через знакомого пытался найти исполнителя для нападения на сотрудника ФСБ и его руководителя, предложив за это 85 тысяч рублей. При передаче денег он был задержан оперативниками. По версии источника, назначенный на должность недавно, Безуглый не имел опыта работы и авторитета среди казаков, а сам корпус еще не начал функционировать. Он арестован, уголовное дело находится в оперативном сопровождении ФСБ, передает РИА Новости.