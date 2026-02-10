Работавший на Украину житель Приморья осужден за поджог станции связи

В Приморском крае осужден местный житель, совершивший диверсию по заданию украинских спецслужб. Летом 2024 года он устроил поджог базовой станции связи, чтобы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России, за что получил от кураторов денежное вознаграждение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".