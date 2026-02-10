Работавший на Украину житель Приморья осужден за поджог станции связи

В Приморском крае осужден местный житель, совершивший диверсию по заданию украинских спецслужб. Летом 2024 года он устроил поджог базовой станции связи, чтобы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России, за что получил от кураторов денежное вознаграждение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Мужчине прислали подробную инструкцию с тем, что нужно сделать, где и что купить.
«Нужно снять видео подтверждение со знаком рукой, без этого будут проблемы с оплатой», — говорилось в сообщении.
Кроме того, ему обещали и другие «заказы», которые оплачивались дороже.
Преступник, работавший в компании сотовой связи, также использовал служебный доступ для хищения базы данных умерших абонентов. Он создавал для них электронные SIM-карты и продавал конфиденциальную информацию третьим лицам, нанося огромный ущерб оператору.
Приморский краевой суд признал его виновным по трем статьям, включая диверсию и легализацию преступных доходов. В итоге диверсант получил приговор — 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.