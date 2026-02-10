На острове Валаам в Карелии уже неделю ищут пропавшую паломницу из Екатеринбурга

Женщина, волонтер и трудник местного монастыря, ушла гулять в сторону Никитского скита и не вернулась. В день исчезновения она жаловалась на бессонницу. Поиски были организованы 3 февраля, а 4 февраля к ним подключился отряд «ЛизаАлерт». По словам добровольцев, заявки на транспортировку, ближайшие больницы и практически вся территория острова были тщательно проверены. На пике поисковых работ 7 февраля в них участвовало 28 человек, включая опытных поисковиков, монахов, местных жителей и представителей служб.