На острове Валаам в Карелии уже неделю ищут пропавшую паломницу из Екатеринбурга

На острове Валаам на Ладожском озере проходят масштабные поиски 36-летней паломницы Натальи, пропавшей 2 февраля. Несмотря на усилия добровольцев и спасателей, ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Женщина, волонтер и трудник местного монастыря, ушла гулять в сторону Никитского скита и не вернулась. В день исчезновения она жаловалась на бессонницу. Поиски были организованы 3 февраля, а 4 февраля к ним подключился отряд «ЛизаАлерт». По словам добровольцев, заявки на транспортировку, ближайшие больницы и практически вся территория острова были тщательно проверены. На пике поисковых работ 7 февраля в них участвовало 28 человек, включая опытных поисковиков, монахов, местных жителей и представителей служб.
Наталья, родом из Екатеринбурга, приехала на Валаам в августе и планировала пробыть месяц, но осталась жить и работать при церкви. Поисковые группы продолжают работать, анализируя все возможные версии и свидетельства, передает 78.ru.
9 февраля стало известно, что поиски семьи Усольцевых, которые пропали осенью прошлого года в лесу Красноярского края, возобновлялись зимой в рамках расследования уголовного дела.
Супруги Усольцевы отправились в поход по красноярской тайге вместе с дочерью и собакой 28 сентября. С тех пор их никто не видел. Поиски начались на следующий день — в них были задействованы десятки спасателей и волонтеров, дроны и вертолет.