Выяснилось, что стрелявшему в генерала Алексеева повезло с экстрадицией

Стрелявшему в генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева россиянину Любомиру Корбе повезло, что его экстрадировали в РФ, а не оставили под судом в Объединенных Арабских Эмиратах. Такое мнение в разговоре с «Ридусом» высказал генерал ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.