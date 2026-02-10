Выяснилось, что стрелявшему в генерала Алексеева повезло с экстрадицией

Стрелявшему в генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева россиянину Любомиру Корбе повезло, что его экстрадировали в РФ, а не оставили под судом в Объединенных Арабских Эмиратах. Такое мнение в разговоре с «Ридусом» высказал генерал ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.
По его словам, в случае рассмотрения дела по законам ОАЭ Корбе могла бы грозить смертная казнь. Эксперт отметил, что решение о выдаче подозреваемого российской стороне стало для него наиболее мягким из возможных сценариев.
Михайлов также заявил, что российские спецслужбы в короткие сроки установили личность исполнителя покушения, отследили его маршрут и напрямую взаимодействовали с правоохранительными органами Эмиратов. После этого было принято решение о задержании и экстрадиции Корбы в Россию.
8 февраля ФСБ сообщила, что личность стрелявшего в генерал-лейтенанта Алексеева установлена. Им оказался 66-летний гражданин России Любомир Корба. Его задержали в Дубае при содействии спецслужб ОАЭ, после чего передали российской стороне. В ФСБ подчеркнули, что Корба являлся непосредственным исполнителем покушения.
По данным спецслужб, украинская сторона пообещала заплатить 30 тысяч долларов за расправу над высокопоставленным российским военным.
Покушение на Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля. Генерал столкнулся с киллером в лифтовом холле своего дома на Волоколамском шоссе, когда выходил из квартиры, направляясь к служебному автомобилю. Он получил несколько огнестрельных ранений, выжил и уже пришел в сознание.
