В Тайшетском районе завели уголовное дело о незаконной добыче долерита

В Тайшетском районе завели уголовное дело о нарушении правил охраны и использования недр. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, с июня 2019 по апрель 2025 года индивидуальный предприниматель, который также был директором фирмы, самовольно ввел в эксплуатацию и руководил опасным производственным объектом — карьером по добыче долерита. В 2022—2024 годах там даже проводили буровзрывные работы для рыхления скальных пород.
— Прокуратура установила, что вся эта деятельность велась незаконно. У предпринимателя не было необходимой лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов, он нарушал правила охраны недр и условия своей лицензии на пользование недрами. С 2021 года он успел продать не менее 68 тысяч кубометров незаконно добытого камня. Государству причинен значительный экологический ущерб, — говорится в сообщении ведомств.
Ход расследования находится под контролем прокуратуры, следователи проводят все необходимые мероприятия.
