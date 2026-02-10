В Тайшетском районе завели уголовное дело о незаконной добыче долерита

Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд над Михаилом Пичугиным, русским Робинзоном состоялся в Улан-Удэ. Первое открытое заседание прошло 9 февраля. Напомним, он более двух месяцев боролся за жизнь в открытом море. У него не было ни еды, ни воды, на его глазах умирали самые близкие… И вот на его судьбу выпало новое испытание. В чем его обвиняют.