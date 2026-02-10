В Новосибирской области осудили жительницу за мошенничество с выплатами

По материалам прокурорской проверки установлено, что в ноябре 2023 года женщина получила единовременную выплату свыше 250 тыс. рублей от Министерства труда и социального развития Новосибирской области. Деньги предоставлялись вместо земельного участка для индивидуального жилищного строительства и предназначались для целевого использования.