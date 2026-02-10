Ричмонд
В Новосибирской области осудили жительницу за мошенничество с выплатами

В Новосибирской области осуждена женщина за мошенничество с бюджетными средствами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Карасукский районный суд вынес приговор 38-летней жительнице города, признав её виновной по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

По материалам прокурорской проверки установлено, что в ноябре 2023 года женщина получила единовременную выплату свыше 250 тыс. рублей от Министерства труда и социального развития Новосибирской области. Деньги предоставлялись вместо земельного участка для индивидуального жилищного строительства и предназначались для целевого использования.

Однако женщина потратила средства по своему усмотрению. Вину она признала полностью.

Вопрос о возмещении ущерба бюджету региона будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства.

Суд назначил осуждённой условное наказание — 1 год 4 месяца лишения свободы с испытательным сроком 1 год 2 месяца.