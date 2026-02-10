В Новосибирске ликвидировали тление на Гусинобродском полигоне

В Новосибирске днем 9 февраля ликвидировали тление на Гусинобродском полигоне. Напомним, что там утром 8 февраля произошел пожар. Сейчас уже полигон работает в штатном режиме. Угрозы для жизни и здоровья для местных жителей и сотрудников нет. Об этом сообщили в пресс-службе АО «САХ».