В Новосибирске ликвидировали тление на Гусинобродском полигоне

Работы по устранению последствий пожара продолжаются.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске днем 9 февраля ликвидировали тление на Гусинобродском полигоне. Напомним, что там утром 8 февраля произошел пожар. Сейчас уже полигон работает в штатном режиме. Угрозы для жизни и здоровья для местных жителей и сотрудников нет. Об этом сообщили в пресс-службе АО «САХ».

— Работы по устранению последствий инцидента продолжаются круглосуточно- добавили в пресс-службе.

Для ликвидации инцидента задействовали 19 единиц техники. Очаг возгорания засыпали грунтом. Причины пожара установят позже.