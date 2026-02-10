«Снятие порчи» дорого обошлось 23-летней девушке из Хабаровска

История началась с того, что девушка наткнулась в социальных сетях на страницу гадалки. Заинтригованная возможностью решить свои проблемы дистанционно, она связалась с «магом» и рассказала о желании снять порчу. Собеседница охотно откликнулась на просьбу и заверила: обряд можно провести онлайн. Однако для начала работы требовалось внести предоплату.