«Снятие порчи» дорого обошлось 23-летней девушке из Хабаровска

В Хабаровске, в посёлке Горького, очередная жертва попалась на уловку интернет‑мошенников, сообщает hab.aif.ru.
23‑летняя местная жительница, работающая диспетчером аварийной службы управляющей компании, решила прибегнуть к эзотерическим услугам — и дорого за это заплатила.
История началась с того, что девушка наткнулась в социальных сетях на страницу гадалки. Заинтригованная возможностью решить свои проблемы дистанционно, она связалась с «магом» и рассказала о желании снять порчу. Собеседница охотно откликнулась на просьбу и заверила: обряд можно провести онлайн. Однако для начала работы требовалось внести предоплату.
Не подозревая обмана, девушка перевела 43 000 рублей. Сразу после получения денег «гадалка» перестала выходить на связь: звонки оставались без ответа, а сообщения — без реакции. Попытки вернуть средства или хотя бы добиться объяснений ни к чему не привели.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (“Мошенничество”). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщил hab.aif.ru Андрей Кокорин, начальник УМВД России по г. Хабаровску.
Сотрудники полиции призывают граждан с особой настороженностью относиться к предложениям эзотерических услуг в интернете. Дистанционные «обряды», «снятие порчи» и прочие магические манипуляции — частый предлог для вымогательства денег.