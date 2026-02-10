В Крыму закрыли дело на сбросившего кошку с обрыва «Ласточкиного гнезда»

«Уголовное дело было прекращено. В процессе дознания установлено, что, согласно заключению эксперта (ветеринарного врача), у кошки по кличке Муся не обнаружено каких-либо повреждений. Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии состава преступления, так как животное не погибло и не получило каких-либо телесных повреждений, как внутренних, так и внешних», — сообщили в МВД.