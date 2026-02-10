В Крыму закрыли дело на сбросившего кошку с обрыва «Ласточкиного гнезда»

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, который сбросил кошку Мусю с обрыва архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо», прекращено из-за отсутствия у кошки травм, сообщили ТАСС в МВД по Республике Крым.
Муся — обитательница комплекса «Ласточкино гнездо». 23 февраля 2025 года 24-летний уроженец Санкт-Петербурга сбросил ее со смотровой площадки на скалы. Животное выжило, его спасли спустя три дня с помощью альпинистов. Мужчину задержали на вокзале города Джанкоя. Полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Мужчина признался в совершенном.
«Уголовное дело было прекращено. В процессе дознания установлено, что, согласно заключению эксперта (ветеринарного врача), у кошки по кличке Муся не обнаружено каких-либо повреждений. Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии состава преступления, так как животное не погибло и не получило каких-либо телесных повреждений, как внутренних, так и внешних», — сообщили в МВД.
Уточняется, что материалы уголовного дела выделены в отдельное производство по признакам административного правонарушения по ч. 2 ст. 8.52 КоАП РФ (несоблюдение требований к содержанию животных) и направлены в органы федерального государственного ветеринарного надзора.
После спасения Мусю осмотрел ветеринарный врач. Внешних и внутренних травм у нее не было, жизненно важные показатели были в норме. Расширенные исследования выявили незначительные превышения ряда показателей крови из-за стресса и длительного нахождения без еды и воды. Впоследствии кошка осталась жить у ветеринарного врача.