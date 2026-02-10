Пожары охватили юг Приморского края

Потепление приводит к опасности и на льду. Начинается период нетипичной оттепели, что увеличивает риски провала под лёд и утопления. В МинГОЧС также отмечают, что водоёмы замерзают неравномерно, это усиливает риски. Прочность покрова можно определить визуально: лед прозрачный, голубого, зеленого оттенка — прочный, прочность льда белого цвета — в два раза меньше. Критически опасным считается лёд серый, матово-белый или с желтоватым оттенком.