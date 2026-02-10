Ричмонд
Пожары охватили юг Приморского края

В Приморском крае начинается сезон природных пожаров, первые палы фиксируют в Хасанском округе, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Пожары носят антропогенный характер — люди поджигают траву. Палы принимают массовый характер, и 9 февраля в Славянке для обсуждения проблемы состоялось заседание оперативного штаба под руководством главы Хасанского округа Ивана Степанова при участии представителей краевого Минлесхоза, МинГОЧС, Хасанского отдела полиции и дирекции национального парка «Земля леопарда».

Площадь пожаров с начала сезона уже превысила тысячу гектаров. Штабом принято решение приложить все усилия для выявления и привлечения поджигателей к ответственности.

«По мере схода снежного покрова пожароопасная обстановка осложняется. В связи с поручением губернатора Олега Кожемяко в Хасанском округе ведётся усиление группировок сил и средств КГКУ “Приморская авиабаза” и КГУ Приморского края по пожарной безопасности», — отметил министр лесного хозяйства Приморского края Константин Степанов.

Один из пожаров удалось выявить с помощью искусственного интеллекта. 8 января система видеонаблюдения «Лесохранитель» выявила пал, двигавшийся со стороны посёлка Хасан в сторону побережья. Искусственный интеллект зафиксировал термоточку и передал время и координаты возгорания диспетчеру.

Сейчас местные жители сообщают в социальных сетях, что пожар полыхает в районе трансформаторной подстанции возле АЗС в Андреевке, это обесточило несколько кварталов в селе, а также Рисовую Падь и частично село Витязь. На месте работают сотрудники МЧС, Авиалесоохраны.

Потепление приводит к опасности и на льду. Начинается период нетипичной оттепели, что увеличивает риски провала под лёд и утопления. В МинГОЧС также отмечают, что водоёмы замерзают неравномерно, это усиливает риски. Прочность покрова можно определить визуально: лед прозрачный, голубого, зеленого оттенка — прочный, прочность льда белого цвета — в два раза меньше. Критически опасным считается лёд серый, матово-белый или с желтоватым оттенком.