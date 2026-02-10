Ричмонд
Иванников: пособница покушения на Алексеева повторит судьбу Савченко

Пособница покушения на генерала Алексеева сбежала на Украину. Подполковник Иванников предрек ей судьбу экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко.

Источник: Аргументы и факты

Пособницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую, сбежавшую на Украину, могут возвести в этой стране в народного героя, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Судьба агента украинских спецслужб может зависеть от нескольких факторов, в том числе от хода проведения оперативных мероприятий в России. Если другие соучастники дадут показания против нее, то личность агента окажется засвеченной. Тогда на Украине не станут ее скрывать, а попытаются из нее сделать объект пропаганды, будут лепить из Серебрицкой образ национального героя, который заслуживает всевозможных знаков уважения», — сказал Иванников.

По его мнению, Серебрицкая в чем-то может повторить судьбу экс-депутата Верховной Рады Надежды Савченко.

«На Украине в отношении Савченко была развернута целая медиакампания, которая стала рекламой того, как женщины могут воевать за ВСУ и быть “патриотами”. Но из Савченко ничего не вышло, так как вмешался фактор объективной действительности. По этому же пути может пойти Серебрицкая», — подчеркнул собеседник aif.ru.

Летом 2025 года появилась информация, что Надежда Савченко снова попала в плен — спустя ровно девять лет после первого попадания в руки российских силовиков. Однако позже она вышла на связь и опровергла эти сообщения.

Также была информация о смерти Савченко, но она также не подтвердилась. Она командует 105-й бригадой территориальной обороны Вооруженных сил Украины.