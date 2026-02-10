Миллиардера Галицкого вызвали на опрос после самоубийства его бывшей жены

Защита инвестора утверждает, что брак носил формальный характер и был заключен в «шуточной форме». При этом Галицкий, по словам адвоката, с 1988 года состоит в зарегистрированном браке в России, что исключало юридическую силу последующего брака за рубежом. Сведения о нем не направлялись в Минюст, а к вопросу действительности брака стороны вернулись лишь в 2025 году, когда Алия Галицкая подала иск о разделе имущества в Пресненский суд Москвы.