Миллиардера Галицкого вызвали на опрос после самоубийства его бывшей жены

Венчурного инвестора и миллиардера Александра Галицкого 9 февраля вызвали на опрос в рамках проверки по факту самоубийства Алии Галицкой в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом разбирательства.
Проверку проводит следственный отдел по Истре ГСУ СКР по Московской области. Она организована по признакам возможного доведения до самоубийства. Уголовное дело пока не возбуждено, следственные действия носят проверочный характер. Адвокат инвестора Анна Бутырина подтвердила, что ее доверитель был опрошен следователем.
Алия Галицкая скончалась 8 февраля в камере ИВС, где находилась одна. Она ожидала этапирования в СИЗО после того, как Истринский городской суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Женщина проходила обвиняемой по уголовному делу о вымогательстве 150 млн долларов у бывшего мужа. Следствие полагало, что не позднее июля 2024 года она требовала деньги под угрозой распространения компрометирующих сведений. Максимальное наказание по вменяемой статье составляет до 15 лет лишения свободы.
В ГУ МВД по Московской области сообщили, что 7 февраля сотрудники полиции обнаружили в камере ИВС местную жительницу 1979 года рождения без признаков жизни. В ведомстве уточнили, что женщина была задержана по делу о вымогательстве, по факту ее смерти проводится проверка.
Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева сообщила, что в камере была обнаружена предсмертная записка. По ее данным, погибшая возложила ответственность за произошедшее на бывшего мужа, охарактеризовав его как влиятельного и обеспеченного человека.
В тот же день адвокат Галицкого представила РБК копию постановления суда округа Кларк в штате Невада. Согласно документу, брак между Александром Галицким и Алией Курмамбаевой, заключенный в Лас-Вегасе в апреле 2010 года, был признан недействительным в ноябре 2025 года. Суд указал, что супруги не проживали совместно, не вели общего хозяйства, не имели совместного имущества и долгов. Алименты ни одной из сторон назначены не были.
Защита инвестора утверждает, что брак носил формальный характер и был заключен в «шуточной форме». При этом Галицкий, по словам адвоката, с 1988 года состоит в зарегистрированном браке в России, что исключало юридическую силу последующего брака за рубежом. Сведения о нем не направлялись в Минюст, а к вопросу действительности брака стороны вернулись лишь в 2025 году, когда Алия Галицкая подала иск о разделе имущества в Пресненский суд Москвы.
У пары родились две дочери, имеющие гражданство России и США. После признания брака недействительным суд в Калифорнии определил место проживания детей с матерью. Позднее Галицкая заявляла, что в мае 2025 года отец забрал детей из школы и увез в неизвестном направлении. Она обращалась в правоохранительные органы США с заявлением о похищении, однако, по ее словам, реакции не последовало.
В октябре 2025 года Пресненский районный суд Москвы арестовал имущество Александра Галицкого на сумму 435 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску о разделе имущества.
Юристы отмечают, что дела о доведении до самоубийства возбуждаются при наличии признаков психологического или физического давления. Следствию необходимо установить конкретные действия, повлекшие трагедию, и доказать причинно-следственную связь между ними и гибелью человека. Для этого, как правило, привлекаются психологи и психиатры.
Читайте также: Минфин предложил резко поднять порог зарплат для иностранных специалистов.