Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске произошла очередная авария с троллейбусом

Автобус и троллейбус столкнулись на перекрестке в городке Нефтяников.

Источник: Ольга Коробова

В Омске произошла очередная авария с участием общественного транспорта. В районе остановки площадь Лицкевича на перекрёстке улиц Нефтезаводская и 22 Апреля около восьми часов утра столкнулись автобус и троллейбус. В районе аварии скопилась большая пробка в сторону ОНПЗ. Об этом omsk.aif.ru сообщают очевидцы.

Причины произошедшего устанавливаются. О пострадавших и характере повреждения подвижного состава пока не сообщается.

3 февраля Госавтоинспекция по Омской области подвела итоги рейда «Пассажирский транспорт». Инспекторы проверили более двухсот единиц и выявили 129 нарушений. Проверка была инициирована после ДТП 29 января, в результате которого из-за нарушения правил водителем троллейбуса пострадал ребёнок.