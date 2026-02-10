В Омске произошла очередная авария с троллейбусом

В Омске произошла очередная авария с участием общественного транспорта. В районе остановки площадь Лицкевича на перекрёстке улиц Нефтезаводская и 22 Апреля около восьми часов утра столкнулись автобус и троллейбус. В районе аварии скопилась большая пробка в сторону ОНПЗ. Об этом omsk.aif.ru сообщают очевидцы.
Причины произошедшего устанавливаются. О пострадавших и характере повреждения подвижного состава пока не сообщается.
3 февраля Госавтоинспекция по Омской области подвела итоги рейда «Пассажирский транспорт». Инспекторы проверили более двухсот единиц и выявили 129 нарушений. Проверка была инициирована после ДТП 29 января, в результате которого из-за нарушения правил водителем троллейбуса пострадал ребёнок.