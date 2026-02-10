У участницы покушения на Алексеева есть четверо детей: на двух из них ее лишили родительских прав

Знакомые участницы покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева рассказали о ее семье. Утверждается, что у Зинаиды Серебрицкой четверо детей. На двух ее лишили родительских прав, пишет ТАСС.
По словам соседа, один из сыновей Зинаиды Серебрицкой страдал от алкогольной и наркотической зависимостей. Мать перечисляла ему сумму только на продукты, чтобы он не мог купить спиртное, добавил он. Один из мужей фигурантки уголовного дела был гражданином Турции, сообщили местные жители.
«У нее два сына — она [была] лишена прав материнских. У нее две дочки, которые, я так понимаю, [живут] на Украине, и два сына у нее, взрослые пацаны», — рассказал собеседник агентства.
Зинаида Серебрицкая покинула Россию за день до совершения нападения. Она вылетела рейсом Москва — Стамбул из аэропорта Внуково.