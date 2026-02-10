Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Румынии сообщили об обнаружении на морском пляже обломков беспилотника

Прокуратура в Румынии начала расследование после обнаружения фрагментов БПЛА на пляже в уезде Констанца.

Источник: Аргументы и факты

Металлические обломки неустановленного беспилотного летательного аппарата были обнаружены на берегу Чёрного моря в Румынии, сообщила Береговая охрана республики.

Их вынесло на пляж на курорте Мамая в уезде Констанца. Фрагменты БПЛА увидел прохожий, который уведомил о находке экстренные службы. Полицейские, прибывшие на место, оцепили пространство в целях безопасности.

Местная прокуратура начала расследование. Министр обороны страны Раду Мируцэ заявил, что специалисты его ведомства и Румынской службы информации (госбезопасности) изучают найденные обломки.

Напомним, в середине сентября военно-воздушные силы Румынии зафиксировали БПЛА над своей территорией. В связи с этим для наблюдения за ним были подняты в небо два истребителя F-16.

Заслуженный лётчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с aif.ru предположил, что этот беспилотник могли отправить через территорию Молдавии или из Одессы по Чёрному морю. Эксперт пояснил, что киевский режим использует дроны для провокаций.

21 декабря стало известно, что в уезде Арджеш на горе Стрымту в Румынии охотник нашёл в лесу беспилотный летательный аппарат с прикреплённым к нему парашютом. БПЛА застрял среди деревьев и остался целым.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше