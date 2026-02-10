Металлические обломки неустановленного беспилотного летательного аппарата были обнаружены на берегу Чёрного моря в Румынии, сообщила Береговая охрана республики.
Их вынесло на пляж на курорте Мамая в уезде Констанца. Фрагменты БПЛА увидел прохожий, который уведомил о находке экстренные службы. Полицейские, прибывшие на место, оцепили пространство в целях безопасности.
Местная прокуратура начала расследование. Министр обороны страны Раду Мируцэ заявил, что специалисты его ведомства и Румынской службы информации (госбезопасности) изучают найденные обломки.
Напомним, в середине сентября военно-воздушные силы Румынии зафиксировали БПЛА над своей территорией. В связи с этим для наблюдения за ним были подняты в небо два истребителя F-16.
Заслуженный лётчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с aif.ru предположил, что этот беспилотник могли отправить через территорию Молдавии или из Одессы по Чёрному морю. Эксперт пояснил, что киевский режим использует дроны для провокаций.
21 декабря стало известно, что в уезде Арджеш на горе Стрымту в Румынии охотник нашёл в лесу беспилотный летательный аппарат с прикреплённым к нему парашютом. БПЛА застрял среди деревьев и остался целым.