Шантаж, вербовка, провал: новые детали о покушении на генерала Алексеева

6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе раздались выстрелы. Генерал-лейтенант Владимир Алексеев получил несколько огнестрельных ранений в результате нападения. Это было не спонтанное нападение, а тщательно спланированное покушение, следы которого ведут далеко за пределы Москвы.
Следствие быстро вышло на исполнителя — им оказался Любомир Корба. Его задержание произошло в Дубае, откуда он был экстрадирован в Россию. Решением суда Корба заключен под стражу. Параллельно были арестован его сообщник Виктор Васин. Пособнице Зинаиде Серебрицкой удалось скрыться, перебравшись на территорию Украины.
Семейные узы и польский след.
Поиски исполнителя покушения не ограничивались лишь Украиной. Согласно данным, киллера искали в Польше, где, как предполагается, его завербовали украинские спецслужбы совместно с польскими. В этой сложной схеме участвовал и сын Любомира Корбы, Любош, проживающий в Катовице.
Профессиональный телохранитель Алексей Фонарев, комментируя ситуацию для aif.ru, описал процесс вербовки.
«Судя по возрасту и прочему, это не совсем первый попавшийся, но, может быть, второй или третий, кто подвернулся под руку. Остальные живущие там находятся в так называемом оперативном резерве, их могут попытаться прихватить в любой другой момент. Это не только бедняки разные, но могут быть и богатые люди», — сказал он.
Шантаж через сына.
Фонарев подчеркнул, что методы вербовки остаются неизменными на протяжении веков. Он предположил, что польские и украинские спецслужбы могли использовать шантаж, в том числе через сына Корбы.
«Шантаж, угрозы и провокации. Могут взять любой человеческий порок: наркотики, деньги и так далее. Спецслужбы Польши, как и любой европейской страны, могут угрожать через семью в расчете, что папа попадется на шантаж и будет готов сделать все, что ему скажут», — сказал Фонарев.
По мнению телохранителя, место вербовки в Европе не имеет принципиального значения.
«Корбу могли прихватить в Греции, во Франции. Страна вообще не имеет значения… Его нашли в Польше и сказали примерно: “Ты сейчас едешь на Украину. И либо ты окажешься на линии боевого соприкосновения, либо соглашаешься и едешь оттуда в Москву”», — добавил он.
Судьба беглянки.
Зинаида Серебрицкая, пособница покушения, как сообщается, покинула Россию за день до преступления и направилась в Украину. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru порассуждал о ее возможном будущем.
«Для украинских спецслужб неудавшийся террористический акт является провалом операции. И восхвалять террористов, которые пренебрегли международным правом, моралью и нравственностью, Киев может не захотеть. Поэтому нужно рассматривать вариант, что участников покушения предадут полному забвению», — считает Иванников.
Он отметил, что украинские власти уже дистанцируются от инцидента, министр иностранных дел Украины публично отрицал причастность Киева.
«Это тоже может стать ключевым моментом для решения судьбы пособницы. Её могут по-тихому ликвидировать, труп уничтожить, и напоминание о её существовании будет только в следственных материалах», — подчеркнул эксперт.
Однако, существует и другая, более парадоксальная перспектива. По словам Иванникова, Киев может попытаться использовать Серебрицкую в пропагандистских целях, «лепя из нее образ национального героя». Он провел параллель с судьбой экс-депутата Верховной Рады Надежды Савченко, в отношении которой была развернута масштабная медиакампания, призванная представить ее как символ украинского патриотизма.
«Но из Савченко ничего не вышло, так как вмешался фактор объективной действительности. По этому же пути может пойти Серебрицкая», — заключил Иванников.
В России Серебрицкой, вероятно, заочно вынесут приговор и объявят в международный розыск по линии Интерпола.