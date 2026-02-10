Шантаж, вербовка, провал: новые детали о покушении на генерала Алексеева

«Судя по возрасту и прочему, это не совсем первый попавшийся, но, может быть, второй или третий, кто подвернулся под руку. Остальные живущие там находятся в так называемом оперативном резерве, их могут попытаться прихватить в любой другой момент. Это не только бедняки разные, но могут быть и богатые люди», — сказал он.