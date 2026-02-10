Россиян предупредили о рисках фотосъемки домов на улице

По его словам, сама по себе съемка в общественном месте — на улице, с тротуара, без проникновения на частную территорию — формально не является правонарушением и не требует специальных разрешений. Однако за последние годы подход правоохранительных органов к таким ситуациям изменился, и даже обычная фотосъемка зданий может вызвать вопросы.