Россиян предупредили о рисках фотосъемки домов на улице

Граждан в РФ все чаще задерживают за фотографирование обычных жилых домов и городской застройки. О том, в каких случаях действия полиции законны и как вести себя при проверке, «Газете.Ru» рассказал адвокат по уголовным делам Альберт Халеян.
По его словам, сама по себе съемка в общественном месте — на улице, с тротуара, без проникновения на частную территорию — формально не является правонарушением и не требует специальных разрешений. Однако за последние годы подход правоохранительных органов к таким ситуациям изменился, и даже обычная фотосъемка зданий может вызвать вопросы.
Халеян отметил, что сегодня фотографирование инфраструктуры и жилых домов не всегда носит безобидный характер. По его словам, участились случаи, когда людей используют вслепую, предлагая через интернет подработку за простые снимки. При этом сами фотографии впоследствии могут применяться в противоправных целях.
Адвокат пояснил, что в ряде уголовных дел подобные изображения фигурируют как часть подготовки враждебных действий. В связи с этим полиция, получив информацию о подозрительной съемке, обязана проверить обстоятельства, установить мотивы и цели. Если интерес был бытовым или творческим, это следует спокойно и четко объяснить.
При доставлении в отдел полиции, подчеркнул Халеян, важно контролировать соблюдение процедуры. Задержание является временной мерой для установления личности и обстоятельств и должно оформляться протоколом с указанием причин, времени и данных сотрудников. Гражданину обязаны разъяснить его права, включая право на адвоката и право не свидетельствовать против себя.
Отдельно адвокат обратил внимание на действия с мобильным телефоном. По его словам, сотрудники полиции не вправе без оснований просматривать галерею, мессенджеры или иные данные. Изъятие устройства возможно только в рамках возбужденного уголовного дела и исключительно через процессуальные действия — выемку или обыск с понятыми и оформлением протокола.
Халеян подчеркнул, что просьбы передать телефон «на минуту» незаконны. В подобных ситуациях человек имеет право отказать и сразу связаться с адвокатом.
Подводя итог, юрист отметил, что право на съемку в общественных местах сохраняется, однако в нынешних условиях к нему следует относиться осторожно. Он рекомендовал ни при каких обстоятельствах не соглашаться фотографировать объекты по просьбе незнакомых или анонимных лиц.
Читайте также: Тигр разорвал фермера и откусил ему пенис во время похода по нужде.