За 35 лет средняя зарплата в Башкирии выросла в 251 раз

Согласно этим цифрам, в 1990 году среднемесячная зарплата в регионе составляла 269 рублей. К 2024 году этот показатель поднялся до 67 579 рублей, то есть в номинальном выражении вырос в 251 раз. Однако если учитывать инфляцию и корректировать данные на реальную покупательную способность, то рост окажется гораздо скромнее. Яркий пример — 1992 год, когда при номинальном росте в 11 раз реальные доходы населения, наоборот, упали на 40% по сравнению с предыдущим годом.