За 35 лет средняя зарплата в Башкирии выросла в 251 раз

В Башкирии опубликовали статистику, которая показывает, как менялись доходы жителей республики за последние 35 лет. Башкортостанстат представил данные о средней номинальной и реальной заработной плате работников организаций с 1990 по 2024 год.
Согласно этим цифрам, в 1990 году среднемесячная зарплата в регионе составляла 269 рублей. К 2024 году этот показатель поднялся до 67 579 рублей, то есть в номинальном выражении вырос в 251 раз. Однако если учитывать инфляцию и корректировать данные на реальную покупательную способность, то рост окажется гораздо скромнее. Яркий пример — 1992 год, когда при номинальном росте в 11 раз реальные доходы населения, наоборот, упали на 40% по сравнению с предыдущим годом.
Наиболее существенный рост реальных зарплат пришелся на начало 2000-х годов. Так, в 2000 году индекс реальной заработной платы составил 126%, а в 2001-м — 120,6%. В последние годы рост остается умеренным: в 2024 году реальная зарплата увеличилась на 9,8% по сравнению с 2023 годом.
Отдельно статистика обращает внимание на период 1990-х, когда зарплата в рублевом выражении увеличивалась в сотни раз, но ее реальная ценность стремительно падала. Например, в 1995 году при номинальном росте почти на 24% реальная зарплата сократилась до 15,8%.
