Объявлено о завершении активных поисков пропавшей под Челябинском девушки

Напомним, вечером 2 февраля жительница поселка Зауральский (Еманжелинский округ) ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Позже завели уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проверяются различные версии.
«Завершен активный этап мероприятий по поиску Елизаветы Овчинниковой. Штаб прекратил свою деятельность», — сообщили в ПО «ЛизаАлерт».
За все время добровольцы прошли и проехали свыше 1623 км, обследована территория площадью более 250 квадратных километров. В поисковых мероприятиях приняли участие почти 230 человек.
Использовались беспилотные летательные аппараты, внедорожники и снегоходы, привлекались кинологические расчеты Поисково-спасательной службы и МВД.
«В поиске участвовали добровольцы “ЛизаАлерт” и ПСО “Легион-Спас”, сотрудники полиции, Следственного комитета, МЧС, Поисково-спасательной службы, а также местные жители. Все возможные задачи по поиску на месте на текущий момент выполнены в полном объеме», — говорится в комментарии.
Там уточнили, что «дальнейшие работы возможны при поступлении новых свидетельств и информации».