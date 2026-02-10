Поведение стрелявшего в генерала ГРУ Алексеева назвали странным

По словам эксперта, поведение подозреваемого после нападения выглядело непрофессионально и не учитывало существование системы видеонаблюдения «Безопасный город». Он отметил, что даже базовые меры конспирации, которые обычно предпринимаются в подобных ситуациях, использованы не были.