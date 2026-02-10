Ричмонд
Поведение стрелявшего в генерала ГРУ Алексеева назвали странным

Кадры бегства исполнителя покушения на заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева вызвали вопросы у специалистов.

Кадры бегства исполнителя покушения на заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева вызвали вопросы у специалистов. На странности в действиях стрелявшего указал подполковник ФСБ в запасе Андрей Попов, комментируя видео для Царьграда.

По словам эксперта, поведение подозреваемого после нападения выглядело непрофессионально и не учитывало существование системы видеонаблюдения «Безопасный город». Он отметил, что даже базовые меры конспирации, которые обычно предпринимаются в подобных ситуациях, использованы не были.

Отдельное внимание Попов обратил на попытку избавиться от оружия. По его оценке, пистолет был выброшен примитивно — его просто спрятали в сугроб, не предпринимая действий для более надежного сокрытия следов.

Покушение на Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе. Нападавший произвел не менее трех выстрелов и скрылся. Генерал-лейтенант был госпитализирован и 7 февраля пришел в сознание.

8 февраля ФСБ при содействии властей Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировала в Россию исполнителя покушения. Им оказался гражданин РФ украинского происхождения Любомир Корба. В Москве также был задержан подозреваемый в соучастии Виктор Васин, еще одна предполагаемая участница скрылась на Украине.

По данным телеграм-каналов, фигуранты готовили нападение около месяца, арендовав квартиру в том же доме, где проживал генерал, и наблюдая за его распорядком.

