Педофилу-рецидивисту за изнасилование 4-х и 11-летней девочек дали 14 лет

В Петропавловске-Камчатском 40-летний мужчина получил 14 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над двумя малолетними девочками с разницей в 11 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Первый случай произошел в сентябре 2013 года: тогда мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Преступление удалось раскрыть лишь в конце 2024 года — после того, как он повторил аналогичные действия уже в отношении своей 4-летней племянницы.
Петропавловск-Камчатский городской суд признал мужчину виновным по соответствующим статьям УК РФ об особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Обвиняемый вину не признал, однако собранные доказательства суд счел достаточными для обвинительного приговора.
Помимо лишения свободы на 14 лет в колонии строгого режима осужденный обязан выплатить компенсацию морального вреда семьям потерпевших — по 300 тысяч рублей каждой.
