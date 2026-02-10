Соучастницу покушения на генерала Алексеева лишали родительских прав

Участница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая, ранее носившая фамилию Антонюк, была лишена родительских прав на двух своих детей. Об этом ТАСС рассказали жители населенного пункта, где она ранее проживала.
По словам местной жительницы Ирины, у Серебрицкой четверо детей. Двое дочерей, как утверждается, проживают на территории Украины, а двое сыновей — взрослые. При этом на сыновей она была лишена материнских прав. Один из них некоторое время жил в доме матери, однако позже покинул село.
Сосед Серебрицкой Вадим сообщил агентству, что один из ее сыновей, оставшийся в доме после отъезда женщины, страдал алкогольной и наркотической зависимостью. По его словам, мать переводила деньги напрямую в магазин исключительно на продукты, чтобы исключить возможность покупки спиртного. Позднее оба сына уехали из населенного пункта.
Местные жители также рассказали, что около 20 лет назад Серебрицкая занималась торговлей одеждой секонд-хенд из собственного гаража, после чего переехала в Москву. По словам соседа, у нее было несколько браков, в том числе с иностранцами.
Ранее ТАСС сообщал о задержании и расследовании дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, в рамках которого Серебрицкая проходит как участница преступления.
