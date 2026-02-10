Соучастницу покушения на генерала Алексеева лишали родительских прав

По словам местной жительницы Ирины, у Серебрицкой четверо детей. Двое дочерей, как утверждается, проживают на территории Украины, а двое сыновей — взрослые. При этом на сыновей она была лишена материнских прав. Один из них некоторое время жил в доме матери, однако позже покинул село.