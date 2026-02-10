Хабиров встретился с индийскими студентами после нападения в общежитии БГМУ

Радий Хабиров посетил общежитие Башкирского государственного медицинского университета, где на выходных произошло нападение. Он лично пообщался с индийскими студентами, которые там проживают.
Напомним, что в результате инцидента пострадали сотрудник полиции, четверо иностранных учащихся и сам нападавший при задержании. Все они получили ножевые ранения разной тяжести. Сейчас пятеро из них находятся в больницах, где им оказывают всю необходимую помощь.
В ходе встречи Хабиров обсудил с учащимися детали случившегося, ответил на их вопросы и заявил, что в республике уже принимают дополнительные меры для усиления охраны учебных заведений.
Он отметил, что пришел для открытого разговора, чтобы понять причины трагедии и не допустить ее повторения. Глава региона принес извинения за произошедшее, подчеркнув, что это единичный случай, совершенно не типичный для Башкирии. Он также выразил сожаление в отношении самого нападавшего подростка, который жил с глухонемой матерью и бабушкой, учился в школе, но в итоге сломал свою судьбу. Было заявлено, что ведется работа по установлению всех обстоятельств, в том числе и возможного влияния на преступника со стороны третьих лиц.
Хабиров сообщил, что с сегодняшнего дня территорию вокруг общежития в вечернее и ночное время будут усиленно патрулировать сотрудники полиции. Всем пострадавшим продолжат оказывать медицинскую помощь, предоставят возможность восстановиться в местных санаториях и, при необходимости, организуют поездку на родину. Все расходы на это власти берут на себя. Также было решено вручить государственные награды тем студентам, которые проявили мужество во время нападения.
После беседы глава региона осмотрел учебные аудитории и жилые помещения и пожелал студентам успехов в учебе.
