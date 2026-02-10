Хабиров встретился с индийскими студентами после нападения в общежитии БГМУ

Он отметил, что пришел для открытого разговора, чтобы понять причины трагедии и не допустить ее повторения. Глава региона принес извинения за произошедшее, подчеркнув, что это единичный случай, совершенно не типичный для Башкирии. Он также выразил сожаление в отношении самого нападавшего подростка, который жил с глухонемой матерью и бабушкой, учился в школе, но в итоге сломал свою судьбу. Было заявлено, что ведется работа по установлению всех обстоятельств, в том числе и возможного влияния на преступника со стороны третьих лиц.