В Омске будут судить шестерых участников наркокартеля

Обвинительное заключение уже утвердила прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

В Омске скоро начнется суд над шестерыми участниками наркокартеля. Обвинительное заключение направила туда прокуратура.

Как сообщили в ведомстве, членам организованной преступной группы в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в значительном и крупном размерах и покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

По версии следствия, в составе наркокартеля фигуранты действовали с мая 2024 по июнь 2025 года. Двое из них выполняли функции оптовых курьеров, забирая из тайников-закладок крупные партии наркотиков. Далее остальные соучастники фасовали для продажи местные партии. При обыске у членов ОПГ полицейские изъяли более 40 грамм наркотических средств.

Вину фигуранты признали частично, отрицая отягчающее обстоятельство — участие в ОПГ. Дело направлено в Центральный районный суд Омска.