В Омске будут судить шестерых участников наркокартеля

По версии следствия, в составе наркокартеля фигуранты действовали с мая 2024 по июнь 2025 года. Двое из них выполняли функции оптовых курьеров, забирая из тайников-закладок крупные партии наркотиков. Далее остальные соучастники фасовали для продажи местные партии. При обыске у членов ОПГ полицейские изъяли более 40 грамм наркотических средств.