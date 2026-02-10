Ричмонд
МО: Над регионами России за ночь сбили шесть украинских БПЛА

За ночь над регионами России средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

— В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому времени до 07:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, три БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, два — над Астраханской областью и еще один — над Курской областью, передает Telegram-канал МО РФ.

Утром 9 февраля в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь силы ПВО ликвидировали 69 беспилотников над территорией России. В этот же день стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ в поселке Хомутовка Курской области обломками посечены два окна здания районной администрации и автомобиль.

8 февраля мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе сработали системы противовоздушной обороны.

6 февраля в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате удара погиб один человек. Женщина, находившаяся в машине, получила тяжелые ранения.

