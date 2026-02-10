Ричмонд
В Башкирии полиция ищет пропавшего полгода назад Фанзиля Хасанова

До сих пор местонахождение мужчины не установлено.

Полиция Аургазинского района устанавливает местонахождение Хасанова Фанзиля Равиловича, 1964 года рождения. Мужчина 27 июля 2025 года ушел из дома в неизвестном направлении, и его местонахождение до сих пор не установлено.

Приметы: рост около 165 см, телосложение полное, лицо овальное, волосы прямые светлые, светлые усы с проседью, губы тонкие.

Был одет в кепку серого цвета, синюю ветровку, футболку, трико и галоши черного цвета.

«Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: ОМВД России по Аургазинскому району 8 (347) 452−24−83, телефон доверия МВД по Республике Башкортостан 8 (347) 279−32−92, дежурная часть МВД по РБ 8 (347) 279−39−02, 02, 102 (с мобильного) или в ближайшее отделение полиции», — обратились к гражданам в МВД по РБ.