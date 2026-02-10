В Башкирии полиция ищет пропавшего полгода назад Фанзиля Хасанова

Полиция Аургазинского района устанавливает местонахождение Хасанова Фанзиля Равиловича, 1964 года рождения. Мужчина 27 июля 2025 года ушел из дома в неизвестном направлении, и его местонахождение до сих пор не установлено.
Приметы: рост около 165 см, телосложение полное, лицо овальное, волосы прямые светлые, светлые усы с проседью, губы тонкие.
Был одет в кепку серого цвета, синюю ветровку, футболку, трико и галоши черного цвета.
«Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: ОМВД России по Аургазинскому району