В Башкирии полиция ищет пропавшего полгода назад Фанзиля Хасанова

«Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: ОМВД России по Аургазинскому району 8 (347) 452−24−83 , телефон доверия МВД по Республике Башкортостан 8 (347) 279−32−92 , дежурная часть МВД по РБ 8 (347) 279−39−02 , 02, 102 (с мобильного) или в ближайшее отделение полиции», — обратились к гражданам в МВД по РБ.