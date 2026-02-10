Самарское ТТУ заплатит 667 тысяч за аварию с троллейбусом

Тогда водитель троллейбуса не смог безопасно разъехаться с автомобилем Mazda, что привело к столкновению и серьёзным повреждениям иномарки. Страховая компания «ВСК», застраховавшая гражданскую ответственность владельца Mazda, сначала выплатила полное возмещение ущерба потерпевшему — более 1 миллиона рублей. После этого, как это часто бывает в подобных случаях, страховая компания через суд потребовала компенсировать эти расходы с виновника — муниципального предприятия ТТУ. Исковые требования «ВСК» были удовлетворены полностью. Решение было вынесено 29 января 2026 года. У ТТУ есть право обжаловать его в течение месяца.