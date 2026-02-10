Похороны убитого в Санкт-Петербурге мальчика пройдут в среду 11 февраля

Похороны убитого в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика Павла Тифитулина состоятся 11 февраля. Церемония пройдет на Южном кладбище. Об этом сообщил юрист семьи Никита Сорокин. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
По его словам, формат похорон определила семья мальчика. Она решила, что церемония будет открытой. Поэтому прийти и проститься с погибшим Пашей может любой желающий. Безопасность на месте обеспечат сотрудники полиции и Росгвардии. Церемония пройдет около 13:00, точное время может быть скорректировано.
«В среду 11 февраля около часу дня (плюс-минус час) всем желающим и сочувствующим можно будет проститься с Пашей Тифитулиным на Южном кладбище, центральная площадь в противоположенной стороне от часовни», — написал Сорокин.
Напомним, трагические события в Санкт-Петербурге развернулись 30 января. Тогда 9-летний Паша вышел из дома, чтобы покататься с горки, но не вернулся. Вскоре его стали искать сотни волонтеров. Затем в дело вмешалась и полиция. Она заявила, что исчезновение мальчика носит криминальный характер.
Со временем начали появляться версии произошедшего. Так, волонтеры предположили, что Паша мог пойти в расположенный неподалеку торговый центр. В нем часто встречаются дети, подрабатывающие на парковке. Затем версия подтвердилась. Работник ближайшего магазина проверил камеры видеонаблюдения и увидел, что ребенок действительно шел в предполагаемую сторону.
Однако на видео была и другая пугающая деталь. А именно — девятилетний паша садился в чужую машину. Вскоре полиция нашла водителя автомобиля. Им оказался местный бизнесмен по имени Петр. Мужчину оперативно задержали.
Сначала мужчина отказывался выдавать какую-либо информацию. В то же время, его подозревали в расправе над малышом. И со временем бизнесмен признался, что действительно убил мальчика. Оказалось, что несчастного ребенка вывезли за город и утопили.
Вскоре удалось обнаружить и тело девятилетнего Паши. Оно находилось в водоеме Ломоносовского района. Затем состоялся и суд над убийцей, на котором тот вел себя крайне странно.