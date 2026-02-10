В Хабаровском крае сошли с рельсов десятки вагонов с углём

Вагоны с углём сошли с рельсов на железной дороге в Ванинском районе Хабаровского края, сообщили в пресс-службе транспортной полиции Дальнего Востока.
Инцидент произошел на перегоне Датта — Кенада в Ванинском районе накануне вечером.
Речь идёт о 25 вагонах, из которых 21 опрокинулся. Предварительной причиной инцидента стали проблемы с тормозной системой локомотива.
«Предварительно установлено, что по причине падения давления в тормозной магистрали локомотива грузового поезда движение резко остановилось, вследствие чего произошел саморасцеп между девятым и десятым вагонами и сход вагонов. В результате опрокидывания повреждено железнодорожное полотно, четыре опоры контактной сети», — отметило подразделение МВД в своём Telegram-канале.
В результате происшествия никто не пострадал. Движение на участке железной дороги было приостановлено. На месте проводятся ремонтно-восстановительные работы. В сообщении также уточняется, что задерживаются 16 грузовых составов и два пассажирских поезда дальнего следования.
Напомним, утром 5 февраля в Забайкальском крае произошёл сход с рельсов вагонов грузового поезда на железнодорожном участке Хилок — Гыршелун. В них перевозили уголь. О пострадавших не сообщалось. Случившееся не повлияло на движение пассажирских составов. Следователи начали проверку в связи с этим происшествием.