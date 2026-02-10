В Хабаровском крае сошли с рельсов десятки вагонов с углём

Напомним, утром 5 февраля в Забайкальском крае произошёл сход с рельсов вагонов грузового поезда на железнодорожном участке Хилок — Гыршелун. В них перевозили уголь. О пострадавших не сообщалось. Случившееся не повлияло на движение пассажирских составов. Следователи начали проверку в связи с этим происшествием.