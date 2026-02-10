Ричмонд
Три человека погибли в ночном ДТП в Иркутске

Авария с лобовым столкновением легкового и грузового автомобиля произошла в ночь на 10 февраля на улице Сергеева.

Источник: ТК Город

По предварительной информации полиции, 30-летний водитель автомобиля «Хонда Грейс» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Исудзу». В результате удара на месте погибли трое пассажиров иномарки — 26-летний мужчина и две девушки 1997 и 1999 годов рождения. По данным следствия, они не были пристёгнуты ремнями безопасности. Ещё один пассажир «Хонды» с травмами госпитализирован. Оба водителя не пострадали.

В настоящий момент по факту трагедии проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.