Три человека погибли в ночном ДТП в Иркутске

По предварительной информации полиции, 30-летний водитель автомобиля «Хонда Грейс» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Исудзу». В результате удара на месте погибли трое пассажиров иномарки — 26-летний мужчина и две девушки 1997 и 1999 годов рождения. По данным следствия, они не были пристёгнуты ремнями безопасности. Ещё один пассажир «Хонды» с травмами госпитализирован. Оба водителя не пострадали.