Врачи Приморья борются за жизнь ребёнка с ножевым ранением в области сердца

Ранее в Саратове врачи смогли успешно прооперировать 20-летнюю пациентку, которая страдала острым нарушением мозгового кровообращения. Девушка не могла понимать речь и говорить, а также оказалась парализована на одну сторону тела — все эти симптомы инсульта возникли внезапно и угрожали гибелью. Сейчас у девушки полностью восстановилось понимание речи, она начала говорить, а также двигаться.