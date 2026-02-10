Врачи Приморья борются за жизнь ребёнка с ножевым ранением в области сердца

«Врачи сразу начали оказывать помощь и приняли решение о срочной операции. Сложное вмешательство провели хирурги Андрей Редько и Владимир Мутыль, за наркоз отвечал анестезиолог Виктор Сорокин. Вся команда — врачи и медицинские сёстры — работала быстро и слаженно. Операция прошла успешно», — говорится в сообщении.
Через два дня санитарная авиация транспортировала ребёнка в Краевую детскую клиническую больницу № 1 для продолжения терапии. В медицинском учреждении отметили положительную динамику и постоянный уход.
Ранее в Саратове врачи смогли успешно прооперировать 20-летнюю пациентку, которая страдала острым нарушением мозгового кровообращения. Девушка не могла понимать речь и говорить, а также оказалась парализована на одну сторону тела — все эти симптомы инсульта возникли внезапно и угрожали гибелью. Сейчас у девушки полностью восстановилось понимание речи, она начала говорить, а также двигаться.
