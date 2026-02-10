Ричмонд
В Красноярске водитель маркетплейса украл товара на 433 тысячи рублей

Житель краевого центра во время перевозки забирал себе «отказной» товар.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске водитель одного из маркетплесов украл товара на 433 тысячи рублей. Началось история его обогащения в декабре 2024 года. Молодой человек занимался перевозкой товаров интернет-магазина.

Схему хищения узнал у коллег. Он забирал из пунктов выдачи заказов отказной товар, который клиенты не захотели выкупать. А затем опустошал посылки с ценной техникой, одеждой, средствами гигиены и продуктами питания.

Используя аккаунт своей девушки — теперь уже бывшей — он со своего телефона оформлял фиктивные заказы. А затем, когда приходили, отменял их, увозил на склад, перекладывал из грузовика в свой автомобиль.

Похищенное собирался сбывать, но удача от него отвернулась. В апреле 2025 года сотрудники склада заподозрили неладное и обратились в полицию, — рассказали в краевой прокуратуре.

За такую наживу молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.