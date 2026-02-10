Ричмонд
За ночь расчёты ПВО сбили шесть украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Три дрона сбили над Белгородской областью. Два БПЛА ликвидировали над Астраханской областью, ещё один беспилотник уничтожили над Курской областью.

Ранее над Геленджиком были слышны звуки серии взрывов. Предварительно, системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали беспилотники ВСУ в акватории Чёрного моря. Данных о жертвах или разрушениях на данный момент не поступало. Дополнительно, была объявлена угроза атаки БПЛА в населённых пунктах Сириус, Сочи, Туапсе и Новороссийск.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше