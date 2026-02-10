За ночь расчёты ПВО сбили шесть украинских дронов над регионами России

Три дрона сбили над Белгородской областью. Два БПЛА ликвидировали над Астраханской областью, ещё один беспилотник уничтожили над Курской областью.
Ранее над Геленджиком были слышны звуки серии взрывов. Предварительно, системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали беспилотники ВСУ в акватории Чёрного моря. Данных о жертвах или разрушениях на данный момент не поступало. Дополнительно, была объявлена угроза атаки БПЛА в населённых пунктах Сириус, Сочи, Туапсе и Новороссийск.
