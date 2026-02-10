В Минобороны РФ сообщили, что за ночь силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над российскими регионами.
«С 23:00 до 07:00 по московскому времени дежурные силы ПВО нейтрализовали шесть украинских беспилотных аппарата. Три были сбиты над Белгородской областью, два — над Астраханской и один — над Курской областью», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В ночь с 8 на 9 февраля российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, были перехвачены и уничтожены 69 БПЛА самолётного типа над регионами России.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше