Российский турист погиб под колесами микроавтобуса на Пхукете

Гражданин России погиб в результате ДТП в Таиланде.

Гражданин России погиб в результате ДТП в Таиланде. Как сообщает телеграм-канал Shot, мужчина был сбит микроавтобусом и скончался в местной больнице от полученных травм.

Авария произошла днем накануне в районе одного из отелей на острове Пхукет. По имеющейся информации, 39-летний мужчина находился на тротуаре рядом с гостиницей и общался с друзьями. В какой-то момент он сделал шаг на проезжую часть.

В это время по дороге двигался микроавтобус. Водитель не успел среагировать, и машина сбила пешехода. Удар оказался тяжелым.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу Чалонг, однако врачи спасти его не смогли — мужчина умер от полученных травм.

О случившемся уведомлены местные власти и российское дипломатическое представительство. В ближайшее время тело погибшего планируется передать родственникам.

