Врачи Приморья спасли 11-летнюю девочку, которую ножом в сердце ранил отец

В Приморье врачи продолжают бороться за жизнь 11-летней девочки из поселка Сибирцево, доставленной 4 февраля в Черниговскую центральную районную больницу с тяжелым ножевым ранением сердца. Как сообщили в краевом Минздраве во вторник, 10 февраля, ребенок поступил в критическом состоянии, и медики начали экстренную помощь сразу после доставки.
Девочку немедленно прооперировали, после чего поместили в реанимацию. Ее состояние оставалось тяжелым, за пациенткой круглосуточно наблюдали врачи, которые также консультировались с краевыми специалистами. После стабилизации состояния было принято решение о переводе ребенка в медицинское учреждение более высокого уровня.
6 февраля девочку санитарным вертолетом доставили во Владивосток, в Краевую детскую клиническую больницу № 1. Сейчас она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, ее состояние оценивается как стабильное. Врачи отмечают положительную динамику, передает Telegram-канал Минздрава.
Спасти ребенка удалось благодаря слаженной работе скорой помощи, хирургов и реаниматологов. Как отмечает Telegram-канал местной прокуратуры, тяжелые ранения девочка получила в результате нападения отца. Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.
