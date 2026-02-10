Врачи Приморья спасли 11-летнюю девочку, которую ножом в сердце ранил отец

Девочку немедленно прооперировали, после чего поместили в реанимацию. Ее состояние оставалось тяжелым, за пациенткой круглосуточно наблюдали врачи, которые также консультировались с краевыми специалистами. После стабилизации состояния было принято решение о переводе ребенка в медицинское учреждение более высокого уровня.