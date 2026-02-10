Ричмонд
Пенсионер в Иркутске зарезал мужчину из-за шума от ремонтных работ и громкой музыки

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор 70-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве. В ходе конфликта он зарезал человека в подъезде. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Иркутской области общей юрисдикции.

Источник: ТК Город

Трагедия в одном из домов в микрорайоне Ново-Ленино произошла в декабре 2024 года. Пенсионер повздорил со знакомыми соседей.

Причина конфликта — шум от ремонтных работ и громкая музыка. В ходе конфликта подсудимый вооружился ножом и ударил мужчину в грудную клетку. От нанесенных повреждений он скончался на месте, — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Иркутской области.

Вину в преступлении подсудимый признал частично, заявив, что не хотел убивать человека. Также по его версии он опасался насилия со стороны потерпевшего. Версия не нашла подтверждений — по словам самого подсудимого и свидетелей, в его адрес никто не проявлял и не высказывал угроз.

Суд признал иркутянина виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее мужчина судим не был.

Приговор уже вступил в законную силу.