Пенсионер в Иркутске зарезал мужчину из-за шума от ремонтных работ и громкой музыки

Трагедия в одном из домов в микрорайоне Ново-Ленино произошла в декабре 2024 года. Пенсионер повздорил со знакомыми соседей.
Причина конфликта — шум от ремонтных работ и громкая музыка. В ходе конфликта подсудимый вооружился ножом и ударил мужчину в грудную клетку. От нанесенных повреждений он скончался на месте, — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Иркутской области.
Вину в преступлении подсудимый признал частично, заявив, что не хотел убивать человека. Также по его версии он опасался насилия со стороны потерпевшего. Версия не нашла подтверждений — по словам самого подсудимого и свидетелей, в его адрес никто не проявлял и не высказывал угроз.
Суд признал иркутянина виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее мужчина судим не был.
Приговор уже вступил в законную силу.