Пенсионер в Иркутске зарезал мужчину из-за шума от ремонтных работ и громкой музыки

Вину в преступлении подсудимый признал частично, заявив, что не хотел убивать человека. Также по его версии он опасался насилия со стороны потерпевшего. Версия не нашла подтверждений — по словам самого подсудимого и свидетелей, в его адрес никто не проявлял и не высказывал угроз.