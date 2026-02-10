Два человека погибли в провалившемся под лед Байкала автомобиле

На Байкале под лед провалился легковой автомобиль с людьми внутри. Об этом сообщили в Следственном комитете и прокуратуре Иркутской области.
Вечером 9 февраля между бухтой Ая и деревней Усть-Анга Ольхонского района под лед озера Байкал провалился легковой автомобиль. В результате утонули 34-летний водитель и 36-летняя пассажирка.
Предварительно, лишенный водительских прав мужчина и трое пассажиров ехали по льду Байкала, когда в 900 метрах от береговой линии автомобиль, проезжая трещину, провалился под лед и затонул. Двое пассажиров смогли выбраться и спастись, остальные — мужчина и женщина — погибли.
Сотрудники МЧС ищут тела погибших и работают над извлечением автомобиля из воды.
СК проводится проверка по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Прокуратура поставила ход и результат проверки на контроль.
