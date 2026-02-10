Два человека погибли в провалившемся под лед Байкала автомобиле

Предварительно, лишенный водительских прав мужчина и трое пассажиров ехали по льду Байкала, когда в 900 метрах от береговой линии автомобиль, проезжая трещину, провалился под лед и затонул. Двое пассажиров смогли выбраться и спастись, остальные — мужчина и женщина — погибли.