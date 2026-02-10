Браконьеры жестоким способом добывали кабаргу в Черемховском районе

IrkutskMedia, 10 февраля. В Черемховском районе сотрудники Охотнадзора обнаружили факт жесткого уничтожения диких животных браконьерами. Госохотинспекторы во время рейдов выявили незаконную рубку деревьев, которые были искусственными проходами для ловли кабарги.
Как рассказали в Службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, браконьеры использовали древесину для изготовления загородей, на которых установлены петли. Сотрудники Службы нашли двух погибших особей — у самца вырезана мускусная железа, тушка самочки уже замёрзшая. Кроме петель обнаружены установленные ногозахватывающие капканы, в один из которых попался соболь — его удалось освободить и выпустить на волю.
Ущерб от действий браконьеров составил 480 тысяч рублей. Материалы по выявленному факту браконьерства передали в правоохранительные органы.
«Это наглядный пример жестокости браконьерского промысла. Чтобы добыть одного самца кабарги браконьеры губят несколько самок или сеголеток, обрекая их на мучительную гибель», — отметили в Службе.
Ранее сообщалось, что в Усть-Илимском районе инспекторы Госохотнадзора выявили факт браконьерства. Во время рейда на территории закрепленных охотничьих угодий служащие обнаружили незаконную добычу благородного оленя.