Браконьеры жестоким способом добывали кабаргу в Черемховском районе

Как рассказали в Службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, браконьеры использовали древесину для изготовления загородей, на которых установлены петли. Сотрудники Службы нашли двух погибших особей — у самца вырезана мускусная железа, тушка самочки уже замёрзшая. Кроме петель обнаружены установленные ногозахватывающие капканы, в один из которых попался соболь — его удалось освободить и выпустить на волю.