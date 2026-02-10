Иск жены главы ФЕОР из-за отправки хирурга в зону СВО приостановили

Тверской районный суд Москвы приостановил рассмотрение гражданского иска Инны Бороды к пластическому хирургу Екатерине Лонской. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ирину Федорову, основанием стало участие ответчицы в действиях в зоне специальной военной операции.
Речь идет о деле, связанном с пластической операцией, проведенной в октябре 2023 года супруге президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды — Инне Бороде. Медицинское вмешательство было признано неправильным и привело к серьезным последствиям для пациентки.
По итогам разбирательства в рамках уголовного дела суд назначил Екатерине Лонской наказание в виде 11 месяцев колонии-поселения. Однако с ноября прошлого года врач была направлена для работы медиком в зону проведения военной операции на Украине, что повлияло на дальнейший ход гражданского процесса.
В рамках иска Инна Борода настаивала на взыскании с хирурга более 27,5 млн рублей. Эта сумма включала расходы на повторную операцию по восстановлению зрения и курс реабилитации. Кроме того, истец требовала 15 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Вопрос о возобновлении рассмотрения иска будет решаться после завершения участия ответчицы в СВО либо при изменении процессуальных оснований.
