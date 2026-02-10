Иск жены главы ФЕОР из-за отправки хирурга в зону СВО приостановили

По итогам разбирательства в рамках уголовного дела суд назначил Екатерине Лонской наказание в виде 11 месяцев колонии-поселения. Однако с ноября прошлого года врач была направлена для работы медиком в зону проведения военной операции на Украине, что повлияло на дальнейший ход гражданского процесса.